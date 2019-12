Para apaziguar o país

Líbano: presidente Michel Aoun instrui novo premiê a formar governo

Hassan Diab em 2012, quando era Ministro da Educação no Líbano. AFP

Texto por: RFI

O acadêmico e ex-ministro da Educação do Líbano, Hassan Diab, que recebeu o apoio do poderoso movimento xiita Hezbollah, foi encarregado nesta quinta-feira (19), de formar um governo pelo presidente do país, Michel Aoun.