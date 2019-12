Síria/ ONU

Rússia e China vetam ajuda humanitária da ONU à Síria

Um homem de muleta caminha para o campo de al-Hol, no nordeste da Síria, em 22 de julho de 2019, enquanto outros coletam pacotes de ajuda humanitária fornecidos pela ONU. Delil Souleiman/AFP

Texto por: RFI

Rússia e China vetaram no Conselho de Segurança da ONU, nesta sexta-feira (20), um projeto de resolução de Alemanha, Bélgica e Kuwait para estender por um ano a ajuda humanitária transfronteiriça das Nações Unidas para 4 milhões de sírios. Os outros 13 membros do Conselho votaram a favor do texto.