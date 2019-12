Austrália

Onda de calor de até 47°C piora incêndios na Austrália e fogo ameaça Sydney

Cangurus tentam se refugiar em área residencial de Berrara Beach, ao sul de Sydney, diante do avanço do fogo. Linda Robinson/via REUTERS

Texto por: RFI

Uma forte onda de calor favorece a propagação de incêndios florestais na Austrália e agrava a situação no país. As temperaturas podem chegar a 47°C neste sábado (21), no sudeste australiano. O fogo está fora de controle nos arredores da capital, Sydney, que está sob uma nuvem de fumaça.