Sanções de Trump a gasoduto russo à Alemanha acirra ânimos com UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (20) sanções contra as companhias envolvidas na construção de um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, em uma medida que acirra os ânimos entre Washington e a União Europeia. O bloco europeu criticou as sanções, que integram um amplo projeto de lei de gastos de defesa americanos para o ano fiscal de 2020.

São visadas as companhias que constroem o gasoduto Nord Stream 2, que passa sob o Mar Báltico e evita a Ucrânia. Os nomes das empresas e pessoas atingidas serão anunciados em até 60 dias. A metade do projeto é realizada pela russa Gazprom, mas o restante é financiado pelas companhias europeias OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper e Shell.

A obra, de quase US$ 11 bilhões, está em fase de conclusão e vai permitir dobrar o fornecimento de gás natural russo à principal economia da Europa, a Alemanha. Em conversa nesta sexta-feira com o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, o secretário americano de Estado americano, Mike Pompeo, reafirmou sua "forte oposição" à construção do Nord Stream 2. Washington sustenta que o gasoduto vai aumentar a dependência europeia do gás russo e reforçar a influência de Moscou.

Alemanha denuncia “ingerência”

Neste sábado (21), Berlim subiu o tom. “O governo rejeita essas sanções extraterritoriais. Elas afetam sociedades alemãs e europeias e constituem uma ingerência nos assuntos internos”, disse o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Ulrike Demmer, em um comunicado. Já a União Europeia declarou que “em princípio, o bloco se opõe à imposição de sanções visando empresas europeias que realizam atividades legais”.

A Comissão Europeia, por sua vez, informou que analisa reações possíveis às sanções americanas. Cerca de 18% do gás natural consumido no bloco vem da Rússia.

Moscou já deixou claro que concluirá o projeto, apesar das sanções anunciadas, que incluem o congelamento de ativos e a não renovação de vistos para os empresários ligados à obra. Um dos principais alvos é a Allseas, sediada na Suíça e contratada pela gigante de energia estatal russa Gazprom para construir o trecho em alto mar.

Rússia acusa EUA de tentar impedir desenvolvimento

Ao reagir ao anúncio americano, a porta-voz da diplomacia russa disse que os Estados Unidos tentam impedir outros países “de se desenvolver”.

“Um Estado com uma dívida pública de US$ 22 trilhões proíbe países com as contas em dia de desenvolver as suas economias reais”, acusou Maria Zakharova, pelo Facebook. Ela denunciou ainda a “ideologia americana que não suporta a concorrência mundial”. “Daqui a pouco, vão nos pedir para parar de respirar”, ironizou.

Com informações da AFP