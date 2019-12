Censo é visto como ameaça a grupos minoritários na Índia, em meio a polêmica sobre islamofobia

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah.

O governo indiano aprovou um orçamento de € 500 milhões para a implementação em 2020 de um novo censo populacional. O objetivo desta medida é estabelecer um registro detalhado das pessoas residentes no país, mas parte da população teme que se trate de um disfarce para catalogar minorias consideradas indesejáveis na Índia, como os muçulmanos.

Antoine Guinard, correspondente da RFI em Nova Délhi

O novo censo populacional foi aprovado apesar de numerosos protestos populares contra o governo nacionalista hindu de Narendra Modi. Organizadas na Índia desde 11 de dezembro, as numerosas manifestações reuniram milhões de indianos e contestam uma lei de cidadania controversa, acusada de discriminar indianos de fé muçulmana.

O ministro do Interior, Amit Shah, tentou rapidamente tranquilizar seus concidadãos. "Não há ligação entre este novo censo, ou registro nacional da população, e um possível registro nacional de cidadãos", anunciou.

No entanto, os opositores do partido nacionalista hindu no poder temem especificamente que a nova medida ajude a elaborar uma lista de pessoas que possam ter sua nacionalidade retirada.

Governo continua a ganhar força

O Registro Nacional da População, ou NPR, como já é chamado o novo censo, deve estabelecer um banco de dados de todas as pessoas que vivem em território indiano.

Qualquer cidadão do país, como qualquer pessoa que resida por 6 meses na Índia ou planeja morar no país nos próximos 6 meses, deve fornecer uma série de documentos como passaporte, carteira de motorista, carteira de eleitor e o documento de identidade biométrico indiano.

O censo deve começar em setembro de 2020. A medida é percebida como um sinal de que o governo continua a ganhar força diante do movimento de protesto contra a nova lei de cidadania, criticada pelo caráter islamofóbico. Manifestações contra a lei já resultaram na morte de 20 pessoas em todo o país nas últimas duas semanas.