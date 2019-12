Tufão atinge centro das Filipinas em pleno Natal

O tufão Phanfone atingiu o centro das Filipinas nesta quarta-feira (25), estragando o Natal de milhões de habitantes deste arquipélago, a grande maioria dos quais é católica, sem contudo causar vítimas.

Publicidade Leia mais

Dezenas de milhares de filipinos passaram essa importante temporada de férias presos em suas casas encharcadas, presas em portos ou abrigos.

Phanfone tocou a ilha de Samar na terça-feira (24) antes de varrer o arquipélago e depois seguir para o oeste. Nenhuma vítima foi registrada, mas as equipes de resgate disseram que ainda não chegaram às áreas mais remotas, algumas delas sofrendo fortes inundações.

O tufão causou danos extensos, destruindo casas, causando a queda de árvores e mergulhando na escuridão de muitas cidades. Mais de 16.000 pessoas se refugiaram em escolas, ginásios e prédios públicos, onde passaram a noite de terça a quarta-feira, disseram autoridades da defesa civil.

Embora menos poderoso, Phanfone segue a mesma trajetória que o tufão Haiyan, o mais devastador registrado no país, que deixou mais de 7.300 mortos e desaparecidos em 2013, atingindo a cidade de Tacloban em particular.

"Foi assustador. As vidraças quebraram e nos abrigamos nas escadas", disse Ailyn Metran depois de passar a noite com seu filho de quatro anos no escritório meteorológico onde trabalha o marido.



Casas destruídas

O chão de sua casa em Tacloban (centro) estava coberto de lama e uma árvore acabou no telhado de uma casa vizinha.

Os Serviços Meteorológicos disseram que o tufão se fortaleceu um pouco durante a noite, de terça a quarta-feira, com rajadas de vento chegando a 195 km/h, o que poderia destruir as casas menos sólidas.

Os moradores postaram fotos nas redes sociais de casas destruídas, ônibus semi-submersos em ondas marrons, estradas bloqueadas por troncos de árvores e bananeiras e coqueiros dilacerados por ventos fortes.

O tufão atingiu o arquipélago na véspera de Natal, quando famílias católicas filipinas se reuniram para celebrar "noche buena" (véspera do Natal) durante um jantar suntuoso.

Mais de 25.000 pessoas que tiveram que acordar com suas famílias ainda estavam presas nos portos na quarta-feira devido à interrupção das conexões de balsa, disse uma guarda costeira.

Muitos voos também foram cancelados, embora Manila (norte) tenha sido poupada nesta quarta-feira (25).

Durante a noite de terça a quarta-feira, Phanfone devastou o norte da ilha de Cebu, no centro do país. Voltando para suas casas depois de passar a noite em um abrigo, os moradores só podiam ver os danos, disse Allen Froilan, um oficial da defesa civil.



Atmosfera "bastante sombria"



"Eles estavam mais seguros nos centros de evacuação. Pelo menos eles puderam comer a ceia de Natal lá, mesmo que houvesse apenas peixe enlatado e macarrão instantâneo", disse o morador Cabaron.

"Mas mesmo com a comida na mesa, a atmosfera era diferente porque eles não estavam em casa", acrescentou ele.

"É óbvio que eles não puderam comemorar o Natal adequadamente porque alguns passaram a noite em centros de evacuação", disse Cecille Bedonia, uma autoridade de resgate da cidade de Iloilo (centro).

Na ilha de Coron (oeste), muito popular entre os turistas, as praias estão desertas e os passeios de barco foram suspensos. Os turistas estão enclausurados em seus quartos enquanto aguardam o tufão chegar à ilha.

"Muitos estabelecimentos turísticos estão fechados e alguns de nossos clientes não chegaram porque seus vôos foram cancelados", disse a recepcionista do hotel Nina Edano. "Não temos medo, mas a atmosfera aqui é bastante sombria", acrescentou.

Em média, cerca de 20 tufões e tempestades tropicais varrem as Filipinas a cada ano, causando centenas de mortes. Em meados de dezembro, uma violenta tempestade tropical que varreu o norte do país deixou 13 pessoas mortas.

(Com informações da AFP)