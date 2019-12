Pesquisadoras estrangeiras presas no Irã por espionagem fazem greve de fome

Uma pesquisadora francesa e uma australiana presas no Irã começaram uma greve de fome, informou nesta quinta-feira (26) o Centro de Pesquisas Internacionais (CERI) da prestigiosa universidade Science Po Paris. As duas são acusadas pelo governo de Teerã de espionagem.

A antropóloga franco-iraniana Fariba Adelkhah, especialista em Xiismo e diretora de pesquisa do CERI, foi presa em junho deste ano. A doutora australiana Kylie Moore-Gilbert, pesquisadora de Oriente Médio da Universidade de Melbourne, está detida no país desde setembro de 2018 e foi condenada a dez anos de prisão.

En cette période de fêtes de fin d’année, notre collègue et amie Fariba Adelkhah, injustement emprisonnée en Iran depuis plus de six mois, a débuté une grève de la faim illimitée. Lire le communiqué de la direction de Sciences Po https://t.co/VS3cTCjWDI @CERI_SciencesPo CERI Sciences Po (@CERI_SciencesPo) December 26, 2019

Torturas psicológicas

As duas mulheres são mantidas na ala 2-A da prisão de Evin por guardas revolucionários (ou Pasdarans), uma organização militar separada do exército iraniano, criada em 1979 pelo imã Khomeini, segundo o jornal La Croix.

As duas iniciaram uma greve de fome na última segunda-feira (23), em protesto por sua liberdade.

Em uma carta aberta enviada ao Centro de Direitos Humanos no Irã (CHRI), em Nova York, as pesquisadoras dizem ser vítimas de tortura psicológica e de numerosas violações de seus direitos.

A pesquisadora australiana relatou ainda ter ficado por longos períodos confinadas sem contato com nenhuma pessoa.

Nesta parte da prisão de Evin, os detidos estão completamente isolados do resto do mundo. “É uma forma de pressão psicológica para pressioná-los a fazer confissões que serão usadas, para transmissão na televisão pública ou como evidência de suas acusações ", afirmou Karim Lahiji, ex-presidente da Federação Internacional de direitos humanos ao La Croix.

Na carta ao CHRI, Moore-Gilbert diz ter sido proibida de manter contato com sua família nos últimos nove meses, “com exceção de uma ligação de três minutos (com meu pai), que só foi garantida após eu tomar medidas desesperadas que colocaram minha vida em risco.”

A australiana, condenada a dez anos de prisão, conta que no período fez cinco greves de fome, que não tiveram resultados e implora ajuda do governo australiano. “Eu imploro a você, primeiro-ministro [Scott] Morrison, para tomar atitudes imediatas, enquanto minha saúde física e mental continua a se deteriorar a cada dia que continua presa nestas condições”, termina o texto.

Moeda de troca

Além de Adelkhah, Roland Marchal, outro pesquisador ligado à Sciences Po, é mantido preso no país, acusado de conspiração para afetar a segurança do país.

Lahiji analisou, em entrevista ao La Croix, que os estrangeiros presos no Irã servem de moeda de troca para negociações com outros países.

Em uma carta publicada nesta quinta-feira no jornal francês Le Monde, os pesquisadores Jean-François Bayart, do IHEID (Instituto de Altos Estudos Internacionais e do Desenvolvimento) de Genebra, e Béatrice Hibou, do CERI-Sciences Po, denunciaram a “interminável prisão” de pesquisadores franceses no Irã.

A carta pede a liberdade imediata das pesquisadoras ao governo de Teerã e termina dizendo: "a libertação de nossos colegas está em suas mãos, a responsabilidade por sua morte também".