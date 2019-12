Afeganistão ainda convive com guerras 40 anos após invasão soviética

Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão e deu início a uma guerra que durou quase uma década, matando mais de cem mil soldados e deixando cerca de 2 milhões de vítimas entre os civis. Quarenta anos depois, o país viveu guerra após guerra, e perdeu mais de 100 mil civis mortos nos conflitos da última década.

Ehsan Manoochehri, da RFI em Paris

Há 40 anos, a União Soviética invadia o Afeganistão. Quatro décadas e muitas guerras depois, os afegãos ainda querem saber: por quê?

A foto envelhecida sobre a chaminé deste pequeno apartamento na periferia de Paris tem um olhar penetrante, mas frio e triste. O homem na imagem carrega orgulhosamente sobre suas costas munições militares.

“Quem é?”, pergunto à Sima, a dona da casa. “Um afegão entre centenas de milhares que perderam suas vidas por causa da invasão da União Soviética ao Afeganistão”, diz, com ressentimento. “Era meu pai.”

Nosso espanto mudo faz com que ela fale mais. “Ele morreu em algum lugar das montanhas ao norte do Afeganistão no inverno entre 1979 e 1980, antes que eu nascesse. Esta foto foi tirada algumas semanas antes de sua morte, logo depois de sua entrada para a resistência. Ele se chamava Karim, e tinha 22 anos. É mais ou menos tudo o que eu sei sobre ele.”

Uma das razões para que Sima não saiba mais coisas é que sua família foi dizimada ao longo das sucessivas guerras que devastaram o país desde a invasão de dezembro de 1979.

Os “horrores da guerra” ainda perturbam Sima: a perda de sua mãe, um tio e de filhos em bombardeios; a fome, o exílio e a solidão. Sima conhece muito bem a história do seu povo, ainda que saiba pouco sobre seu pai.

O assalto soviético

Na noite daquele 27 de dezembro de 1979, cerca de 400 aviões militares desembarcaram na capital afegã, com cerca de 20 mil soldados prontos para o combate. No mesmo horário, dois comboios militares partiram do Turcomenistão e do Tadjiquistão, à época dois países soviéticos, e invadiram o Afeganistão com 45 mil soldados.

A intervenção do Exército Vermelho estava sendo preparada há meses, os serviços de informação americanos já haviam detectado os movimentos das tropas soviéticas. Três dias antes da invasão, milhares de paraquedistas soviéticos tinham entrado no Afeganistão e estavam nos principais aeroportos do país, prontos para dar cobertura para a chegada massiva de militares.

A primeira missão acontece na noite mesmo da invasão: o palácio presidencial, Dar-ol-Aman é tomado, e o presidente comunista; Hafizullah Amin, é morto por forças especiais da KGB.

Três meses antes, Amin tinha dado um golpe no poder e mandado matar seu antecessor, Nour Mahammad Taraki, protegido dos soviéticos. O golpe de Estado no coração do partido comunista afegão não teve o aval de Moscou, o que contrariou os dirigentes soviéticos.

Amin não sabia que a União Soviética estava de olho no que acontecia nos movimentos sociais afegãos. O poder do Kremlin, naquele momento, estava preocupado em não perder espaço para o avanço islâmico, que recebia apoio dos Estados Unidos, do Paquistão e da China.

Avanço Islâmico

É para acabar com a crise política e, acima de tudo, como disse Leonid Brezhnev, chefe do presídio do Soviete Supremo da URSS, para não perder o Afeganistão, que Moscou decide invadir o país. Os líderes soviéticos acreditavam que o fracasso da experiência comunista no Afeganistão poderia ter consequências de longo alcance para as repúblicas muçulmanas no sul da União, que são vistas como elos fracos.

A Guerra Fria estava no auge de sua demonstração de força, e a febre islâmica da revolução iraniana de 1979 parecia cooptar as mentes mais alertas, mesmo no Ocidente.

Apenas duas horas após o assassinato de Hafizullah Amin, os soviéticos entregam o poder a Babrak Karmal, outro homem forte do Partido Comunista Afegão.

A União Soviética não parecia preocupada com as fortes condenações de países ocidentais, árabes e das Nações Unidas, nem com as retaliações, como o embargo a equipamentos de alta tecnologia e produtos agroalimentares, ou o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou.

Em meados de janeiro de 1980, cerca de 90.000 militares soviéticos já estavam nas ruas das grandes cidades e controlaram em pontos de acesso do país.

Civis presos e torturados

Em Cabul e outras áreas urbanas, a população se encontrava sob vigilância rigorosa. Intelectuais, jornalistas, artistas e todos aqueles que não são considerados favoráveis ​​a esta intervenção são ameaçados, presos, torturados e presos.

Kacem Fazeli, ex-consultor jurídico do governo de Hamid Karzai, ainda se lembra dos dias em que sentia medo na Universidade de Cabul. Professor e diretor do departamento de direito penal, ele testemunhou "a crescente presença de soldados soviéticos no caminho e ao redor da universidade".

Um dia, angustiado com esse "espetáculo de ocupação", ele compartilhou esse sentimento com um de seus colegas, e juntos eles tentaram criar um movimento de resistência dentro da faculdade de direito e fora da universidade. Alguns dias depois, os homens armados chegaram em sua casa, prenderam-no e o levaram ao centro de interrogatório da polícia política para que ele se calesse.

A partir daí, “todos os dias nos corredores da universidade, um jovem, provavelmente um estudante, diferente do dos dias anteriores, se aproxima para me ameaçar e diz que todos os meus atos estavam sendo observados", conta.

Kacem Fazeli seguiu então o caminho do exílio, "atravessando as montanhas e os vales", para se refugiar na França.

Como ele e Sima, durante os dez anos de ocupação soviética, pelo menos 5 milhões de afegãos foram forçados a deixar o Afeganistão. Mais três milhões foram deslocados internamente. Na década de 1980, metade dos refugiados do mundo eram cidadãos afegãos.

Militarmente, o Exército Vermelho controlava os céus. Mas sobre o território, ele dominava apenas os principais centros urbanos e as principais rotas de comunicação. Desde 1986, os rebeldes mujahideen controlavam quatro quintos do país e receberam mísseis antiaéreos dos Estados Unidos, colocando em perigo as aeronaves soviéticas. Isso mudou significativamente o resultado da guerra.

Guerra afundou a URSS

Os líderes da União Soviética demoraram quase dez anos para perceber que era impossível vencer esta guerra. A indignação da população, durante a chegada dos caixões de soldados mortos, o repatriamento dos feridos, o esforço financeiro insustentável para continuar o conflito e, acima de tudo, a consciência de sua inutilidade, forçaram o poder soviético a se retirar.

"O Comitê Central foi inundado com cartas pedindo o fim da guerra. Escritas pelas mães, esposas e irmãs dos soldados [...] Oficiais se declararam incapazes de explicar aos subordinados por que estávamos brigando, o que estávamos fazendo lá e o que queríamos obter ”, admitiu em 2003 ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev.

Durante os mais de 9 anos de guerra, a União Soviética enviou um total de 620.000 soldados para o Afeganistão. Segundo dados oficiais, pelo menos 15.400 soldados foram mortos e 50.000 feridos.

A CIA estima que, levando em conta todos os mortos em ação, acidentes, doenças ou suicídio, o número chegaria a 50.000.

O Exército Vermelho também perdeu 800 aviões e helicópteros e 1.500 tanques, cujas carcaças enferrujadas ainda estão espalhadas por quase todo o território afegão, lembrando a estupidez desta guerra.

A invasão do Afeganistão, com sua desgraça humana, sua falência política, seu fracasso militar e o custo de mais de US$ 30 bilhões para Moscou, nas palavras do cientista político russo Alexei Bogaturov, "bombardeou a unidade da sociedade soviética" e contribuiu ao colapso da URSS.

O Congresso dos Deputados Populares da URSS, em 1989, considerou a incursão no Afeganistão uma "aventura desastrosa".

O desastre, no entanto, atingiu principalmente o Afeganistão que, 30 anos após a saída dos soviéticos, outras guerras no território afegão ainda matam pessoas, dizimam as esperanças, e jogam a população para o exílio.

Durante a Guerra Soviética, 20.000 soldados afegãos e cerca de 90.000 mujahideen perderam a vida. A guerra também deixou 75.000 feridos nas fileiras dos combatentes.

Até 2 milhões de vítimas no Afeganistão

Mas foram as baixas civis que foram particularmente desastrosas: as estimativas variam de 562.000 a 2 milhões de pessoas mortas na guerra durante esse período.

A foto colocada na chaminé de Sima, 40 anos depois, lembra-a todos os dias com dor do que era essa guerra terrível. O que a deixa com muitas perguntas, todas resumidas em uma palavra: por quê?

Sima está convencida de que centenas de milhares de outras fotos, algumas manchadas e rasgadas, evocam a mesma verdade para quem as guarda, para quem as olha.

Na década passada, os conflitos no Afeganistão mataram mais de 100.000 vidas civis, incluindo os mortos e feridos. Números anunciados quinta-feira pelo chefe da missão da ONU no país, que estabelece uma contagem muito precisa.

O Afeganistão está sob o domínio da violência perpetrada por vários grupos armados, incluindo o Taliban, que estão em negociações com os Estados Unidos pela retirada de seus soldados instalados desde 2001. Desde a invasão soviética, o país só conheceu guerras.