França/ Imprensa

Retirada de tropas americanas do Afeganistão poderia deixar Cabul nas mãos dos talibãs

Exército afegão remove corpos após atentado em Cabul no Afeganistão, 17 de Setembro de 2019. REUTERS/Omar Sobhani

Texto por: Ana Carolina Peliz

Após 18 anos no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negocia a retirada das tropas americanas do país. Essa é a manchete do jornal Le Figaro nesta sexta-feira (27). Mas o fim da missão militar no país poderia entregar Cabul aos talibãs, segundo o jornal.