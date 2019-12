Kiev/ Ucrânia

Separatistas pró-Rússia anunciam troca de prisioneiros na Ucrânia no domingo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente russo Vladimir Putin no Palácio do Eliseu, em 9 de dezembro de 2019. HO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Texto por: RFI

Uma troca de prisioneiros entre Kiev e os separatistas no leste da Ucrânia está prevista para este domingo (29), de acordo com os rebeldes pró-russos, o que seria uma nova etapa, se confirmada, de uma diminuição do conflito armado na Europa.