Arábia Saudita condena à morte acusado de ataque terrorista contra artistas espanhóis

Um iemenita foi condenado à morte neste domingo (29) em primeira instância por atacar atores de uma companhia de teatro espanhola durante uma apresentação em novembro em Riade.

A televisão estatal da Arábia Saudita anunciou que outro homem envolvido no ataque foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão. Os condenados podem recorrer da sentença.

O ataque, que ocorreu em 11 de novembro, deixou quatro feridos entre os membros da empresa, segundo as autoridades espanholas.

Segundo a imprensa saudita, o autor, de 33 anos, teria agido sob ordens do grupo Al Qaeda, mas a organização não assumiu a responsabilidade pelo ataque. A organização Al Qaeda na Península Arábica ativa no Iêmem é considerada pelos Estados Unidos como o ramo mais perigoso desse grupo radical.

Turismo

A agressão ocorreu no Parque King Abdullah, um dos locais onde foi realizada a "Temporada de Riade", um festival de entretenimento organizado na capital saudita para quebrar a imagem conservadora do país, aberto ao turismo internacional e também para diversificar sua renda, quase exclusivamente oriunda do petróleo. Essas reformas não agradaram os mais conservadores do país.

A Arábia Saudita está envolvida na luta contra os jihadistas do Iêmen há muito tempo e, desde março de 2015, lidera uma coalizão que realiza ofensivas militares contra os iemenitas xiitas apoiados pelo Irã.

Este ano, ativistas denunciaram a prisão do religioso Omar al Mugbil, que teria acusado a General Entertainment Authority, encarregada de organizar shows e eventos, de apagar a identidade original da sociedade saudita.

(Com informações da AFP)