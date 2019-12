Ucrânia/ Conflito

Troca de 200 prisioneiros entre Kiev e separatistas pró-Rússia é passo importante para cessar-fogo

Um ucraniano recebe as boas-vindas durante troca de prisioneiros de guerra entre Ucrânia e separatistas pró-Róssia em Donetsk, em 29 de dezembro. Ukrainian Presidential Press Service

Texto por: RFI

França, Alemanha e Rússia celebraram a conclusão do intercâmbio de 200 prisioneiros entre separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e o governo ucraniano, neste domingo (29). Este é um passo importante na busca do cessar-fogo no único conflito armado ativo na Europa.