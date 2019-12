Ucrânia: começa troca de prisioneiros entre Kiev e os separatistas pró-russos

Uma grande troca de prisioneiros entre Kiev e os separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia está ocorrendo neste domingo, confirmou a presidência ucraniana. Uma troca anterior ocorreu em setembro passado.

"O processo de liberação das pessoas detidas começou no posto de controle de Maïorské, na região de Donetsk", twittou o governo ucraniano. Nas imagens transmitidas ao vivo pela presidência, dois veículos dos territórios separatistas chegaram ao local guardado por soldados ucranianos armados, perto da cidade de Odradivka, na área controlada por Kiev, a cerca de dez quilômetros da linha de frente.

Meia hora depois, outros três ônibus escoltados pela polícia chegaram ao local, seguidos por diversas ambulâncias da Cruz Vermelha. A televisão russa mostrava imagens de prisioneiros, supervisionados por soldados armados, caminhando em direção ao local de troca.

Identidades não reveladas

As identidades e o número exato de pessoas trocadas não foram comunicados, mas a operação deveria envolver mais de cem pessoas no total. Entre os que Kiev poderia libertar, três homens condenados à prisão perpétua por terem cometido um ataque com mortes em Kharkiv, em fevereiro de 2015, além de cinco oficiais dos Berkuts, da polícia de choque, julgados na Ucrânia por suposto envolvimento em uma repressão sangrenta a uma manifestação na Praça Maidan, em 2014, após a saída do presidente pró-russo Viktor Yanukovich.

Esses cinco homens são acusados ​​do assassinato de 48 pessoas, em 20 de fevereiro de 2014, e aguardavam julgamento. Se as trocas forem confirmadas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode correr um certo risco político.

Em setembro, Kiev e Moscou já haviam trocado 70 detidos, incluindo o cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso na Rússia.