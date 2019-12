Avanço da extrema-direita continua em 2020 e nas próximas duas décadas

O avanço da extrema direita na Europa e no mundo não é um fenômeno passageiro. O tema, que monopolizou debates políticos no último ano em boa parte do mundo, vai continuar no foco - e não apenas em 2020. O grupo deve seguir como força política importante pelas próximas duas décadas.

A avaliação é de Jean-Yves Camus, cientista político do think tank francês Iris (Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas). Para o especialista do Iris, a cada dia há mais países divididos em dois, com a polarização entre dois grupos que se radicalizam e não conseguem negociar. “Uma terceira via, mais moderada, está com dificuldades de emergir e este é o desafio das democracias liberais”, analisa Camus.

O próximo ano será marcado pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem em novembro. É esperado que Trump, face a um processo de impeachment e como candidato, reforce seu discurso nacionalista de “América em primeiro” e deixe de lado acordos internacionais, sobretudo os econômicos.

“Tudo indica que esse período de relações mais difíceis e mais turbulentas entre EUA e China veio para ficar”, considera o cientista político Maurício Santoro, da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Direita radical

Em 2019, a presença dos partidos políticos populistas se reforçou na Hungria, na Polônia, na Itália, na Áustria, na República Tcheca e também na Espanha. As eleições para o Parlamento Europeu confirmaram o sucesso dessa onda com o aumento do número de cadeiras dos partidos de extrema direita, com perdas tanto da direita tradicional quanto dos sociais-democratas.

“Podemos dizer que a direita radical é, neste momento, e vai continuar a ser, uma força política internacional importante. Este é um fenômeno que vai durar, devemos imaginar uma presença importante da direita radical nos próximos 20 anos.”

O especialista em nacionalismo e ultradireita na Europa não está sozinho. Cas Mudde, pesquisador da Universidade da Geórgia (nos EUA) e autor do recém-lançado “Far Right Today”, considera que mesmo uma derrota de Trump nas próximas eleições não mudaria a rota da direita. A declaração foi dada em dezembro em uma entrevista ao site norte-americano Salon.

O discurso nacionalista de proteção das fronteiras e do comércio e discursos identitários deve continuar a se fortalecer em um momento de estagnação econômica mundial.

A OCDE estima para 2020 um crescimento mundial de 2,9%, o nível mais baixo desde a crise mundial de 2009. “Estamos em um período preocupante”, explica Laurence Boone, chefe economista da OCDE. O FMI (Fundo Monetário Internacional) prevê uma leve retomada econômica, de 3,4%.

Crise da democracia liberal

“Chama a atenção o número de países cortados em dois, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Itália e mesmo a França, com os coletes amarelos, não está longe dessa situação. A construção de um consenso nas democracias liberais é cada vez mais difícil”, comenta Camus.

“Há uma polarização entre uma esquerda, com vontade de colocar em um primeiro plano a igualdade social e a redistribuição, e, de maneira menos clara, as questões climáticas, mas com uma forma antiga de sindicatos e partidos, e uma direita que volta aos seus fundamentos, ou seja, o neoliberalismo dos anos 1980 com Thatcher e Reagan. A terceira via, a do meio, tem dificuldades para emergir e este é o desafio das democracias liberais.”

O crescimento do número de trabalhadores precarizados e a crise de representação pelos partidos políticos deve seguir movimentando as ruas do mundo. “O que podemos ver de novo na democracia é a construção de mobilizações políticas pelas redes sociais que são focadas em temas específicos, como as questões climáticas, e se afastam da burocracia de sindicatos ou de partidos. Isso é um desafio”, afirma Camus.

Eleição dos EUA

Nos próximos meses, Donald Trump enfrentará um processo de impeachment no Senado enquanto faz a campanha para sua reeleição em 2020. O partido democrata ainda não tem candidato, que deve ser definido entre Joe Biden, Bernie Sanders e Elisabeth Warren.

O momento não é propício para o esperado acordo comercial entre China e Estados Unidos, após a trégua a uma dura guerra comercial entre os países em 2019.

“Tudo indica que esse período de relações mais difíceis e mais turbulentas entre EUA e China veio para ficar, e isso independentemente de Trump. Há políticos democratas que são ainda mais protecionistas que Trump”, analisa Santoro.

A busca por votos deve inflamar o discurso nacionalista de Trump, que atrai eleitores norte-americanos de todas as idades, dificultando ainda mais decisões e acordos multilaterais.

Antes das eleições, o presidente norte-americano poderá dar uma amostra do tom que o Trump candidato pretende adotar com as grandes potências internacionais. Em junho, ele receberá os líderes do G7.

“Sua única preocupação é ser reeleito”, disse recentemente um diplomata europeu a um jornalista da AFP.

(Com informações da AFP)