Apesar de prisão domiciliar no Japão, Carlos Ghosn viaja para o Líbano

“A misteriosa viagem de Carlos Ghosn do Japão para o Líbano”, estampa em sua primeira página o Aujourd’hui em France desta terça-feira (31). O ex-presidente da Renault-Nissan desembarcou na segunda-feira (30) em Beirute, a bordo de um jatinho. Nesta manhã, um comunicado do franco-líbano-brasileiro confirmou a informação divulgada inicialmente pela imprensa libanesa.

Carlos Ghosn declarou que ele estava no Líbano por “se recusar a permanecer refém de um sistema judiciário japonês parcial”. No Japão, ele estava em prisão domiciliar, aguardando seu julgamento em 2020 por má conduta financeira.

Um funcionário de alto escalão libanês disse ontem que" a maneira pela qual o ex-presidente da Renault-Nissan saiu do Japão não está clara". Segundo o jornal libanês al-Jumhuriya, que publicou inicialmente a informação, Ghosn que tem nacionalidades francesa, libanesa e brasileira, chegou a Beirute em um avião procedente da Turquia.

"Carlos Ghosn não tenta se esquivar de suas responsabilidades, mas foge da injustiça do sistema japonês", explicou à AFP uma fonte ligada ao caso, que pediu para ter sua identidade preservada.

Desde sua prisão, em 19 de novembro de 2018 em Tóquio, seus advogados e sua família denunciaram as condições de detenção, o tratamento dado a ele e a maneira como a justiça japonesa realiza a acusação. Ghosn tinha sido proibido de entrar em contato com sua mulher Carole, o que fere o direito internacional, segundo seus advogados. Em novembro, ele foi autorizado a falar com ela por videoconferência, pela primeira vez em quase oito meses.

Família pede julgamento “justo”

Alguns dias antes desse contato, seus filhos exigiram um julgamento "justo" para o pai em uma coluna publicada no site de rádio pública francesa Franceinfo.

De acordo com sua assessoria de comunicação, Carlos Ghosn defendeu o "levantamento total" das várias proibições impostas, considerando-as "excessivas, cruéis e desumanas, e para que seus direitos fundamentais e os de sua esposa fossem respeitados".

O franco-líbano-brasileiro, que chegou a ser aclamado como "o salvador da Nissan", após sua chegada ao grupo japonês em 1999, passou 130 dias na prisão desde novembro de 2018. Foi libertado sob fiança pela primeira vez em março de 2019, mas voltou a ser preso no começo de abril, quando obteve prisão domiciliar em condições restritas.

O ex-executivo é acusado de não declarar mais de R$ 160 milhões que ganhou entre 2010 e 2015, de usar indevidamente bens da Nissan em benefício próprio, de ter dado prejuízo à montadora de automóveis numa transferência de fundos e de repassar à empresa uma dívida particular. Desde o começo do caso, Carlos Ghosn denunciou um "complô" por parte da companhia japonesa para impedir um projeto de integração reforçada com a Renault.

Durante uma audiência preliminar em outubro, sua defesa pediu a anulação do processo contra ele no Japão e acusou os promotores de "ações ilegais" e conluio com a Nissan para derrubá-lo. As acusações são "motivadas politicamente desde o início, fundamentalmente tendenciosas" e "este caso nunca deveria ter resultado em processo criminal", denunciaram seus defensores.

Prisão domiciliar

As condições de liberdade do ex-magnata determinam que seus passaportes fiquem em poder de seus advogados, garantidores do respeito às normas impostas pela justiça. Sua prisão domiciliar em Tóquio lhe permitia viajar dentro do Japão, mas o tempo de sua ausência de casa estava regulado.

Carlos Ghosn e seus advogados se queixavam que desde sua segunda libertação, em abril, foi constantemente seguido. Inicialmente acusaram oficiais do Ministério Público.

(Com informações da AFP)