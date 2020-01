Papa se desculpa por perder paciência com fiel asiática e critica violência contra a mulher

O papa Francisco faz uma pausa para se recuperar durante a missa em que criticou com veemência a violência contra as mulheres.

O papa Francisco pediu desculpas nesta quarta-feira (1), antes da tradicional oração do Angelus no Vaticano, por ter "perdido a paciência" na noite do réveillon com uma cristã asiática que apertou com muita força sua mão. "Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o chefe da Igreja Católica, falando da janela do Palácio Apostólico.

As imagens do papa reagindo com irritação à mulher que insistia em cumprimentá-lo, na véspera do Ano Novo, viralizaram nas redes sociais. No vídeo, parece que, depois de ter beijado muitas crianças em frente ao presépio de Natal na grande praça de São Pedro, e quando ele estava prestes a mudar de direção, uma mulher o agarra com firmeza pela mão e atrai o pontífice para ela. O movimento brusco quase derrubou o papa. Embora não a conhecesse, ele teria dito algo quase inaudível, muito irritado, para se livrar da mulher. Na sequência, Francisco, 83 anos, continuou seu caminho, mantendo um pouco mais de distância entre os fiéis entusiasmados.

Em sua primeira missa em 2020, o papa chamou a atenção para a violência contra as mulheres e a exploração de seus corpos por "consumismo" ou pela "pornografia". "As mulheres são uma fonte de vida. No entanto, são continuamente ofendidas, espancadas, violentadas, induzidas a se prostituir e a eliminar a vida que levam no útero", disse o pontífice em sua homilia, pronunciada na Basílica de São Pedro.

"Corpo da mulher é a carne mais nobre do mundo"

Enfatizando que "o renascimento da humanidade começou com as mulheres", o papa argentino considerou que "toda a violência infligida às mulheres é uma profanação de Deus, nascido de uma mulher". "Entendemos nosso nível de humanidade no modo como tratamos o corpo da mulher", acrescentou, lamentando que esse corpo "se sacrifique nos altares profanos da publicidade, do lucro, da pornografia, explorados como uma terra a ser usada". "Ele deve ser libertado do consumismo, deve ser respeitado e honrado. Ele é a carne mais nobre do mundo, porque ele concebeu e deu à luz o amor que nos salvou", continuou o pontífice.

Segundo a tradição católica, Jesus Cristo foi concebido e nasceu, embora sua mãe, Maria, fosse virgem. Para o papa, a maternidade costuma ser "humilhada, porque o único crescimento que interessa é econômico".

Francisco, comprometido com a situação dos migrantes, lembrou que muitas mães "correm o risco de embarcar em viagens embaraçosas para tentar desesperadamente dar um futuro melhor ao fruto de suas entranhas". Essas mulheres e seus filhos são geralmente "considerados como números que excedem a cota por pessoas que têm o estômago cheio, mas com coisas e um coração vazio de amor", concluiu.

