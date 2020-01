RFI Convida

“Falar em 3ª guerra mundial é exagero”, diz analista sobre o Irã

Protesto no Teerã contra o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani Reuters

Texto por: Lúcia Müzell

A morte do chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Qasem Soleimani, em um ataque autorizado pelos Estados Unidos no Iraque nesta quinta-feira (2) gera uma situação imprevisível no Oriente Médio. Soleimani era um dos homens mais poderosos do país. Apesar da escalada de tensões que a morte provoca, evocar a possibilidade de uma “terceira guerra mundial parece um tanto exagerado”, na opinião do professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi Jorge Mortean, especializado no Irã.