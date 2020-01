Iraque/Estados Unidos/Irã

Após ataque em Bagdá, Parlamento iraquiano exige expulsão de forças americanas

Aos gritos de "Não à América!", Parlamento iraquiano pediu retirada das forças americanas. Iraqi parliament media office/Handout via REUTERS

Texto por: RFI

O Parlamento iraquiano exigiu, neste domingo (5), a expulsão das tropas americanas no país. A decisão foi tomada após a morte de um general iraniano, vítima de uma ofensiva dos Estados Unidos perto de Bagdá. As autoridades do Iraque falam de ataque à sua soberania.