Justiça japonsea condena fuga Carlos Ghosn e diz que ele cometeu um crime

Oficiais do Ministério Público do Distrito de Tóquio carregam malas após invadir a residência de Tóquio do ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn em Tóquio, Japão, em 2 de janeiro de 2020.

Quase uma semana após o ocorrido, as autoridades japonesas condenaram neste domingo (5) a fuga "injustificável" de Carlos Ghosn para o Líbano e rejeitaram suas acusações contra a Justiça japonesa.

Publicidade Leia mais

O ex-presidente das montadoras Renault e Nissan chegou ao Líbano na segunda-feira passada (30) nem circunstâncias ainda pouco claras, embora estivesse proibido de deixar o Japão, onde estava em liberdade condicional desde o final de abril de 2019, à espera de julgamento por delitos financeiros.

"O sistema penal do nosso país dispõe de procedimentos adequados para estabelecer a verdade nos casos e é administrado corretamente, de modo a garantir os direitos humanos fundamentais. A fuga de um réu em liberdade sob fiança é injustificável", afirmou, em comunicado, a ministra da Justiça japonesa, Masako Mori.

"Meios ilegais"

As autoridades japonesas não puderam traçar a saída do território de Carlos Ghosn e, portanto, suspeita-se que ele tenha usado "meios ilegais" para deixar o país, afirmou.

"É extremamente lamentável que tenhamos chegado a essa situação", acrescentou. A ministra também confirmou o cancelamento da fiança de Carlos Ghosn e a emissão de uma "notificação vermelha" da Interpol para solicitar sua prisão.

"Não sou mais refém de um sistema judicial japonês parcial, onde prevalece a presunção de culpa, a discriminação é generalizada e os direitos humanos não são respeitados", disse Carlos Ghosn na terça-feira (31).

Acredita-se que ele partiu no domingo do Aeroporto Internacional de Kansai, perto de Osaka (oeste do Japão), em um avião privado e depois pegou outro em Istambul com destino a Beirute.

Segundo as autoridades turcas, dois estrangeiros o ajudaram em seu itinerário até Istambul. Após a prisão na quinta-feira (2) de sete indivíduos na Turquia, dos quais quatro pilotos, cinco foram mantidos em prisão preventiva.



130 dias na prisão



Ghosn foi preso no final de novembro de 2018 no Japão e passou 130 dias na prisão, antes de obter a liberdade sob fiança.

O magnata do setor automobilístico, seus parentes e sua defesa clamam sua inocência e afirmam que ele foi vítima de um "complô" orquestrado pela Nissan para derrubá-lo, com a cumplicidade das autoridades do país.

Ghosn e seu círculo também denunciaram as condições estritas de sua liberdade sob fiança. Ele era proibido, por exemplo, de falar com sua esposa Carole, um "castigo" para desmoralizá-lo, de acordo com sua defesa.

Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional, criticam há anos o sistema judicial japonês, muito diferente do dos países ocidentais, e baseado, segundo eles, na repetição de interrogatórios para que o réu acabe confessando.

"Crime"

O Ministério Público de Tóquio, responsável pela investigação, também reagiu oficialmente, pela primeira vez neste domingo, à fuga, chamando-a de "crime".

Os investigadores japoneses temiam esse cenário e por isso se opuseram à libertação sob fiança, lembrou o MP em comunicado.

"O acusado Ghosn tinha recursos financeiros abundantes e muitos pontos de fuga para o exterior. Foi fácil para ele fugir", disse.

O franco-libanês-brasileiro de 65 anos tinha uma "influência significativa" no Japão e em todo o mundo, e havia um "risco real" que destruísse evidências relacionadas ao seu caso, acrescentou.

Ao fugir para o exterior, Ghosn também desrespeitou o juramento que fez de permanecer no Japão para se defender durante o julgamento, disseram os investigadores.

"Ele quis escapar da punição de seus próprios crimes. Não há razão para justificar esse ato", concluíram.

(Com informações da AFP)