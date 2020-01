Crianças não saem de casa em Sydney e Camberra temendo poluição provocada por incêndios

O sudeste da Austrália continua sofrendo com os incêndios florestais, cada vez mais próximos dos grandes centros urbanos. Além da destruição provocada pelo fogo em suas redondezas, a capital Camberra bateu recordes de poluição, enquanto em Sydney a população prefere deixar seus filhos em casa para evitar o contato com a fumaça tóxica.

Com informações de Murielle Paradon, enviada especial da RFI a Austrália

Mesmo se a qualidade do ar registrou uma melhora momentânea em Sydney nesta segunda-feira (6), onde os termômetros passaram de 40° para 23° em apenas um dia, a população teme o retorno da nuvem de poluição que cobria a segunda maior cidade do país até domingo (5).

“O ar estava realmente tóxico nesses últimos dias. Eu tenho problemas respiratórios, então tive que usar uma máscara”, conta Sue. A moradora de Sydney admite que a cidade já sofria com a poluição, mas que “a situação ficou horrível com os incêndios”.

As crianças estão entre as mais afetadas pela situação. Em plenas férias escolares, elas são obrigadas a ficar dentro de casa por medida de precaução.

“Eu vi como tudo isso afetou as crianças na escola antes das férias”, conta a professora Sharon. “No final do ano todas as atividades de recreação foram anuladas e não podíamos sair com eles. Meus próprios filhos não podem jogar baseball, como fazem de costume. Há mais de seis semanas todos os jogos foram anulados por causa da má qualidade do ar”, relata.

Camberra na lista das cidades mais poluídas do mundo

Assim com Sydney, outras grandes cidades sofrem com a fumaça dos incêndios, trazida pelo vento. No fim de semana, Camberra entrou para a lista das cidades mais poluídas do mundo. A qualidade do ar na capital australiana estava pior que em Nova Délhi ou Cabul. Escolas, museus, ministérios e outros prédios públicos foram fechados e vários voos foram cancelados.

As ruas da capital estão vazias. Além dos supermercados, os únicos lugares onde é possível encontrar os moradores é nas farmácias, onde a população compra máscaras de proteção e medicamentos contra problemas respiratórios.

O governo australiano enviou reservistas do Exército nesta segunda-feira para atuarem nas áreas devastadas pelos incêndios florestais em três estados e anunciou fundos de US$ 1,4 bilhão para ajudar regiões atingidas. Mais de 8 milhões de hectares já foram queimados desde setembro, quando os incêndios se intensificaram.