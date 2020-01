Taiwan/ONG

ONGs denunciam influência chinesa em eleições de Taiwan

A presidente de Taiwan Tsai Ing-wen e o candidato a vice-presidente do Partido Democrático Progressista (DPP) William Lai no comício de campanha na reta final antes das eleições em Taipei, Taiwan. 10/01/2020. REUTERS/Tyrone Siu

Texto por: RFI

Os taiwaneses vão às urnas neste sábado (11) para escolher o novo presidente do país e as organizações governamentais se preocupam com o impacto das “fake news" no resultado final das eleições. O temor é que haja uma interferência da China continental.