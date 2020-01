Filipinas: coluna de fumaça de vulcão provoca retirada de moradores e suspensão de voos

Jon Patrick Laurence Yen via REUTERS

Vista do vulcão Taal em 12 d janeiro de 2020.

Uma enorme coluna de fumaça e cinzas observada neste domingo (12) sobre o vulcão Taal, próximo de Manila, provocou a retirada de milhares de moradores e o cancelamento de voos no aeroporto internacional da capital. Especialistas temem uma atividade "iminente" do vulcão.

A agência sismológica das Filipinas alertou que uma "perigosa erupção pode acontecer dentro de alguns dias" no vulcão Taal, distante 65 km ao sul de Manila. A última atividade do vulcão foi em 1977.

A coluna de fumaça e cinzas expelida atingiu mais de 15 quilômetros de altura. Movimentos de lava também foram registrados.

Mais de 2 mil moradores da ilha onde se encontra o Taal, localizado no meio de um lago de cratera em uma área muito visitada por turistas, foram retirados de suas casas por precaução, indicaram as autoridades locais.

Após uma suspensão de algumas horas, o governo ordenou "até nova ordem" o cancelamento de voos partindo ou com destino ao aeroporto internacional Ninoy Aquino de Manila.

O Ministro dos Transportes Arthur Tugade fez um apelo aos responsáveis pelo transporte aéreo para "fazer o tudo o que for necessário para garantir a segurança pública", segundo comunicado.

Precaução

Caso a situação piore, moradores de uma ilha vizinha a do vulcão também poderão ser evacuados, afirmou o responsável do Instituto Vulcanológico e Sismológico das Filipinas, Renato Solidum. Segundo ele, as cinzas já atingiram a capital e há riscos para a saúde dos moradores se forem inaladas.

Na capital, as autoridades providenciaram a distribuição de um primeiro lote de máscaras aos moradores sem teto para eles se protegerem das cinzas.

"Cinturão de Fogo"

Os sismólogos já detetaram o magma que sobe em direção da cratera e tremores já foram sentidos nas proximidades do vulcão.

O arquipélago das Filipinas está situado no chamado "cinturão de fogo" do pacífico onde as placas tectônicas entram em colisão, provocando regularmente sismos e atividades vulcânicas.

A mais forte erupção nas últimas décadas aconteceu em 1991 no Mont Pinatubo, distante centenas de km a noroeste de Manila. Na ocasião, o fenômeno provocou a morte de 800 pessoas.