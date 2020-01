Líbia/Conflito

Frágil cessar-fogo entra em vigor na Líbia

A ofensiva do Exército Nacional Líbio, do general Khalifa Haftar, contra Tripoli começou em abril de 2019. AFP / LNA WAR INFORMATION DIVISION

Texto por: RFI

As forças do marechal Khalifa Haftar, que domina o leste da Líbia, anunciaram no sábado (11) uma trégua a partir da 0h deste domingo (12), atendendo a um pedido lançado na quarta-feira (8) pela Rússia e Turquia. Nesta manhã, o Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, aceitou o cessar-fogo que até agora está sendo respeitado.