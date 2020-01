Irã

Queda de avião no Irã tornou a situação no país “explosiva”, diz especialista

O presidente iraniano Hassan Rohani disse que vai punir os culpados pela tragédia que matou 176 pessoas. Official President website/Handout via REUTERS

Texto por: Silvano Mendes

O governo do Irã anunciou, nesta terça-feira (14), as primeiras prisões realizadas no âmbito da investigação sobre a catástrofe do avião civil ucraniano abatido por engano no território iraniano. O caso provocou indignação e gerou protestos no país. Mas para um especialista na política iraniana ouvido pela RFI, a situação já vinha se deteriorando há anos e a tragédia apenas reforçou a falta de confiança da população nas autoridades locais.