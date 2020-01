Estados Unidos/China

Trump assina acordo comercial entre EUA e China, mas mantém tarifas

O presidente Donald Trump e o negociador chinês Liu He após a assinatura do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, em Washington. REUTERS/Kevin Lamarque?

Texto por: RFI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta quarta-feira (15) a assinatura da primeira fase do acordo comercial "crucial" com a China que pode levar ao fim da guerra comercial entre os dois países. A cerimônia aconteceu em Washington com a presença do principal negociador chinês, Liu He.