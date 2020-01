Davos/Fórum Econômico

Davos assiste choque entre Greta Thunberg e Trump sobre o clima

A jovem ativista sueca, Greta Thunberg, participou da abertura do Fórum Econômico Mundial nesta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: RFI

A 50ª edição do Fórum Econômico Mundial de Davos começou nesta terça-feira (21) na Suíça dominada pelos debates sobre as mudanças climáticas. Pelo segundo ano consecutivo, a jovem ativista sueca Greta Thunberg foi convidada a participar do encontro. Logo no início do evento, ela criticou a elite econômica mundial que não fez praticamente nada contra as mudanças climáticas. O presidente Donald Trump não tardou a reagir e fustigou “os profetas do apocalipse”.