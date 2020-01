Irã/Acidente

Irã: avião sai da pista na aterrissagem e vai parar em avenida vizinha ao aeroporto

O avião da Caspian Airlines que saiu da no aeroporto de Bandar-e Mahshahr, no sudoeste do Irã. Mostafa GHOLAMNEZAD / ISNA / AFP

Texto por: RFI

Um avião da companhia aérea iraniana Caspian Airlines saiu da pista nesta segunda-feira (27) ao aterrissar no aeroporto de Bandar-e Mahshahr, na região sudoeste do Irã. O aparelho, um McDonnel Douglas MD-83, transportava 135 passageiros e tripulantes. Todos saíram ilesos do acidente, de acordo com a TV estatal iraniana.