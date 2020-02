Epidemia

Coronavírus: países asiáticos fecham portas para chineses e Pequim alerta contra “pânico inútil”

O embaixador da China na ONU Chen Xu tenta tranquilizar a comunidade internacional e alertou contra "pânico inútil" e medidas de precaução "excessivas". REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: RFI

O balanço de vítimas do coronavírus não para de crescer, levando vários países asiáticos a fecharem suas portas para viajantes vindos da China. As autoridades chinesas alertam contra o "pânico inútil" e as medidas de precaução "excessivas".