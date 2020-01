Coronavírus:racismo contra chineses chega às escolas francesas

Segundo o jornal francês Le Parisien, os alunos asiáticos se sentem estigmatizados nas escolas do subúrbio parisiense desde o início da epidemia de pneumonia viral, que já deixou 213 mortos.

Publicidade Leia mais

Apenas seis pessoas foram contaminadas na França, mas a fobia em relação ao novo vírus já ganhou os pátios das escolas de bairros próximos da capital: principalmente Seine Saint-Denis, onde moram muitos filhos de imigrantes chineses, ressalta o jornal francês.

Em La Courneuve, no norte de Paris, um pai contou que os colegas de seus filhos de 12 e 14 anos, respectivamente, não falam mais com eles.Em uma outra família, os pais contam que todas as segunda-feiras conversam com os filhos para prepará-los para as brincadeiras de mau-gosto, que são frequentes: as crianças asiáticas ouvem, por exemplo, que “gostam de comer cachorro”. Os comentários ganharam força desde que o novo vírus respiratório se espalhou pelo mundo e chegou ao território francês.

A reportagem do Le Parisien conversou com outros estudantes do colégio Raymond-Poincaré, que reconheceram o bulllying. “Muitos grupos fazem esse tipo de piada sem terem noção das consequências nos alunos”, declarou uma estudante ao jornal francês. Ela reconhece que todo mundo questiona se existe um risco da contaminação. “Uma aluna da escola está atualmente na China, o que vai acontecer quando ela voltar?”, pergunta.

O prefeito de La Courneuve critica as atitudes em relação aos alunos. “São atos racistas que se desenvolvem em torno de uma fantasia”, diz. Ele pediu aos inspetores da Secretaria de Educação que sensibilizem os diretores sobre o problema.

A mãe de um aluno conta que foi alertada sobre o problema pela diretoria do estabelecimento. Uma das crianças asiáticas, revela, está sendo discriminada e almoça sozinha na cantina da escola.

Agressões são constantes

A advogada Ling Lenzi, representante da comunidade chinesa na região, afirma que os asiáticos e suas famílias são, com frequência, vítimas de graves agressões. “Essas discriminações são exacerbadas pelas redes sociais, onde circulam vários rumores. Principalmente porque as pessoas que viajaram recentemente à China são extremamente prudentes.” Ela cita o exemplo de um homem que está há uma semana sem sair de casa por precaução.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro