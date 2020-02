Israel/palestina

Abbas anuncia ruptura de relações com Israel e EUA

Le président palestinien lors d'une réunion de l'Autorité palestinienne à Ramallah le 25 juillet 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

Texto por: RFI

O presidente palestino, Mahmud Abbas, anunciou neste sábado (1) a ruptura de "todas as suas relações", incluindo a cooperação na área de segurança, com Israel e Estados Unidos, poucos dias depois da apresentação do plano de Donald Trump para a região.