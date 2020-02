Coronavírus: China pede que população adie casamentos e encurte funerais

Street view depois que o governo de Wuhan anunciou proibir veículos não essenciais no centro da cidade para conter surto de coronavírus, no segundo dia do Ano Novo Lunar chinês, em Wuhan, província de Hubei, China, 26 de janeiro de 2020.

A China instou os casais que planejavam se casar neste domingo (2) a adiarem o casamento e às famílias dos finados que encurtem os funerais para tentar impedir a propagação do coronavírus que cruzou as fronteiras para outros países do mundo.

O apelo coincide com o novo saldo de mortos, que totalizou 259, e o número de infectados que sobe para cerca de 12.000.

"Caso você tenha planejado o registro de casamentos até 2 de fevereiro deste ano, recomendamos que o cancele", afirmou o Ministério de Assuntos Civis em comunicado.

Palíndromo da sorte

O dia 2 de fevereiro é considerado este ano como um dia de sorte para o casamento, pois o "02/02/2020" é palíndromo.

Pequim, Xangai e outras cidades haviam decidido, antes do surto do coronavírus, abrir registros civis para que os casais pudessem registrar seu casamento, mesmo que a data caia num domingo.

O ministério também informou que os serviços de aconselhamento matrimonial serão temporariamente suspensos e pediu à população que não organizasse banquetes.



Ele também solicitou que os funerais fossem feitos "de maneira simples e rápida para evitar a congregação de pessoas" e que os corpos das vítimas de coronavírus fossem cremados o mais rápido possível.

O pessoal presente no funeral terá que usar equipamento de proteção e medir constantemente a temperatura para evitar o risco de infecção, de acordo com o comunicado.

A China estabeleceu restrições drásticas às viagens e férias prolongadas por ocasião do Ano Novo - as principais férias do país onde centenas de milhões de pessoas viajam para passar com a família - para tentar conter a propagação do vírus.

Volta às aulas adiadas

As faculdades e universidades do país também adiaram o retorno às salas de aula, e as autoridades instaram os trabalhadores a adiar sua volta ao trabalho e às pessoas em geral para evitar multidões.

Mais de 50 milhões de pessoas na província de Hubei, onde o vírus foi inicialmente detectado, estão isoladas, pois as autoridades suspenderam todo o transporte.

As autoridades de Hubei anunciaram neste sábado (1) que também suspenderão os registros de casamento de segunda-feira até novo aviso.

Vários países, incluindo Estados Unidos e Austrália, proibiram a entrada de estrangeiros que viajaram para a China nas últimas duas semanas.

