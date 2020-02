Hong Kong registra a primeira morte por coronavírus; contaminados chegam a 20 mil

Um homem de 39 anos contaminado pelo novo coronavírus morreu em um hospital de Hong Kong, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (4). Esta é a segunda morte em decorrência do vírus registrada fora da China continental. Até o momento, a epidemia matou 425 pessoas em território chinês e uma nas Filipinas.

A vítima de Hong Kong teria viajando em 21 de janeiro para a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, e retornou dois dias depois.

Atualmente, 15 pessoas foram diagnosticadas com vírus em Hong Kong, a maioria vindas de fora do território semi-autônomo. O governo local fechou na segunda-feira (3) quase todas as passagens terrestres para o continente chinês para evitar a propagação do vírus.

Em 2003, a epidemia da Sars (Síndrome Respiratória Aguda Severa), que também surgiu na China, provocou mais de 300 mortes em Hong Kong.

Epidemia continua

A China já confirmou mais de 20.400 infectados, a maioria deles na província de Hubei (centro), cuja capital é Wuhan.

Outros 26 países já confirmaram a identificação de casos de coronavírus em seu território. A Bélgica informou hoje haver um paciente contaminado entre os cidadãos expatriados nesta semana.

Nesta terça, o hospital construído no tempo recorde de 10 dias em Wuhan recebeu os primeiros cinquenta pacientes, informou a imprensa estatal chinesa.

Um vídeo exibido pelo canal estatal CCTV mostra o momento em que os pacientes são retirados de ambulâncias e entram no hospital, em cadeiras de rodas empurradas por funcionários vestidos com trajes de proteção.

O hospital de 34 mil metros quadrados tem 400 leitos e uma equipe médica militar de 1.400 pessoas, com experiência na luta contra os vírus SARS e ebola.

O hospital recebeu o nome de "Huoshenshan", ou "montanha do Deus do Fogo", um personagem da mitologia da filosofia taoista que pode expulsar os vírus e infecções graças ao calor.

Um segundo hospital com 1.600 leitos está sendo construído para receber para receber os contaminados pelo vírus.

(Com informações da AFP)

