Avião com 177 passageiros sai da pista e se parte em três pedaços na Turquia

Um avião se partiu em três pedaços depois de sair da pista ao aterrissar nesta quarta-feira (5) em Istambul. Segundo as primeiras informações oficiais, pelo menos 52 pessoas ficaram feridas.

Publicidade Leia mais

“Nossas ambulâncias transportaram para os hospitais da região 52 pessoas feridas”, confirmou Ali Yerlikaya, governador da província de Istambul, em um comunicado.

O ministro turco dos Transportes, Cahit Turhan, citado pela televisão estatal TRT, disse que ninguém morreu no acidente. "Alguns passageiros deixaram o avião por conta própria, mas outros estão presos nas ferragens e nossos socorristas estão tentando liberá-los", disse o ministro na CNN-Türk.

O avião, um Boeing 737 da companhia privada Pegasus, vinha da cidade de Izmir, no oeste da Turquia. Segundo as primeiras informações, a aeronave, que além dos 177 passageiros transportave seis tripulantes, teria saído da pista devido à forte chuva que cai na maior cidade do país.

A parte da frente da fuselagem, compreendendo o cockpit e as primeiras filas, separou-se do resto da aeronave. Uma segunda fissura era visível no terço traseiro da aeronave, nas últimas 10 filas e a cauda da aeronave.

O aeroporto Sabiha Gökçen foi fechado para voos e todas as aeronaves redirecionadas para o outro aeroporto internacional de Istambul, localizado no lado europeu da capital econômica da Turquia.

Em 2018, um avião da companhia Pegasus saiu da pista em Trabzon, no nordeste da Turquia, parando à beira do penhasco. Ninguém ficou ferido neste acidente.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro