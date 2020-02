Primeiro recém-nascido é diagnosticado com coronavírus na China

Um bebê da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, se tornou nesta quarta-feira (5) o mais jovem paciente da pneumonia viral. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus 30 horas após o nascimento, informou a imprensa estatal chinesa.

O recém-nascido é o caso mais jovem da doença, que matou quase 500 pessoas desde o surgimento do coronavírus, em dezembro passado. A imprensa chinesa citou especialistas que disseram que poderia ser um caso de "transmissão vertical", referindo-se a infecções transmitidas de mãe para filho durante a gravidez, parto ou imediatamente após o nascimento. Antes de dar à luz, testes realizados na mãe deram positivo para o vírus.

Há dias, as autoridades sanitárias chinesas temiam “transmissões verticais”. Na segunda-feira (3), a agência oficial de notícias Xinhua informou que um bebê nascido na semana passada de uma mãe infectada não tinha contraído a pneumonia viral.

A comissão nacional de saúde da China disse na terça-feira que a pessoa mais velha diagnosticada com o vírus tem 90 anos e que 80% das mortes registradas foram em pacientes com 60 anos ou mais.

Última oportunidade

O mundo tem ainda uma "última oportunidade" para barrar a epidemia de pneumonia viral, declarou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS). A agência da ONU elogiou as medidas firmes tomadas por Pequim até agora.

China aumenta a cada dia a zona de confinamento para tentar evitar a propagação do coronavírus que, no entanto, se alastra rapidamente. Depois da imposição da quarentena na cidade de Wuhan e na província de Hubei, novas cidades do leste do país, entre elas a metrópole econômica de Hangzhou, foram isoladas do resto do território.

Segundo último balanço, ao menos 490 pessoas morreram na China continental. Mais de 24.000 casos de contaminação foram confirmados no país. Os números não levam em conta as vítimas nos territórios semiautônomos de Macao e Hong Kong, que registrou na terça-feira (4) uma primeira morte. Na ex-colônia britância, a empresa aérea Cathay Pacific pediu a seus 27.000 funcionários para tirar três semanas de férias não remuneradas.

Casos franceses

Na França, os seis pacientes hospitalizados com a pneumonia viral estão em um "estado estável”, mesmo se um deles continua na UTI. Todos estão em uma área isolada e a evolução dos casos é favorável. A ministra da saúde francesa, Agnès Buzyn, declarou que os doentes só receberão alta quando o coronavírus não estiver mais presente no organismo deles.

