Israel/Atropelamento

Atropelamento deixa 12 soldados israelenses feridos em Jerusalém

Policiais investigam atropelamento no centro de Jerusalém que deixou 14 feridos na madrugada desta quinta-feira (6). OREN BEN HAKOON / AFP

Um atropelamento no centro de Jerusalém deixou 14 feridos na madrugada desta quinta-feira (6), a maioria soldados israelenses, de acordo com as autoridades locais, que iniciaram uma investigação por "ataque terrorista".