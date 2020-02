Mau tempo pode ter provocado acidente de avião que deixou 3 mortos na Turquia

As autoridades continuam as investigações nesta quinta-feira (6) sobre o acidente com o Boeing 737 da companhia turca Pegasus, que deixou três mortos. O avião saiu da pista e se partiu em três pedaços quando chegava à Izmir, no oeste da Turquia, na quarta-feira (5). Os primeiros elementos apontam que o piloto pode ter forçado a aterrissagem, mesmo sob uma forte tempestade.

Fernanda Castelhani, correspondente da RFI Brasil em Istambul

As vítimas morreram enquanto recebiam cuidados médicos no hospital. De acordo com o Ministério da Saúde turco, as outras 180 pessoas a bordo do avião foram enviadas para 18 hospitais de Istambul. A maioria apresenta ferimentos leves.

O Boeing 737 da companhia Pegasus, a segunda maior da Turquia, transportava 175 passageiros adultos, duas crianças e seis tripulantes. Entre os feridos, estão o piloto, de nacionalidade turca, e o copiloto, sul-coreano. Ao todo, havia três estrangeiros, mas as nacionalidades não foram divulgadas.

Avião em pedaços

A aeronave saiu da pista e se partiu em três quando chegava da cidade turca de Izmir, na região do Mar Egeu, ao Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen, que fica do lado asiático de Istambul. Chovia e ventava muito na hora do acidente. O aeroporto foi temporariamente fechado ao tráfego aéreo, mas já retomou as atividades.

Uma investigação sobre as causas do acidente foi aberta, mas, segundo as autoridades locais, o avião não conseguiu desacelerar e derrapou por cerca de 50 metros até cair em uma vala a uma altura de 30 metros no fim da pista. Uma gravação do diálogo entre o comandante e o controle de tráfego aéreo mostra que os pilotos são informados sobre fortes ventos e chuva.

Nas conversas da torre, também é possível ouvir de um controlador que o Boeing estava avançando muito rapidamente e que era preciso enviar ambulâncias imediatamente. O bico do avião se separou do resto da fuselagem, que explodiu. Algumas pessoas conseguiram deixar a aeronave escorregando pelas asas.

O acidente ocorre um mês depois de um outro avião da Pegasus derrapar na pista do mesmo aeroporto. Em janeiro de 2018, outro Boeing 737 da mesma empresa escorregou de uma pista no aeroporto de Trabzon, no nordeste do país, e desceu um aterro. Nenhum dos dois incidentes anteriores deixou feridos.

