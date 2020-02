Israel/Rússia

Moscou acusa Israel de colocar avião civil em perigo propositalmente

Um jet F16 decola de uma base de Otan. Reuters/Alessandro Garofalo

Texto por: RFI

São acusações muito pesadas feitas pela Rússia contra Israel. O Ministério da Defesa da Rússia diz que um avião civil foi propositalmente ameaçado pela força aérea israelense enquanto realizava uma série de ataques no território sírio. Segundo as autoridades russas, o avião, em uma rota entre Teerã e Damasco, teve que pousar com urgência para se abrigar.