Mortos por coronavírus na China já superam os da epidemia de Sars, de 2003

Crianças se protegem do novo coronavírus durante evento em Hwacheon, na Coreia do Sul. REUTERS/Heo Ran

Texto por: RFI

O número de mortos pelo novo coronavírus na China chegou a 722 neste sábado (8) e superou o total de vítimas na epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a Sars, que atingiu o país em 2003. No caso atual, quase todas as mortes, com exceção de cinco, foram registradas na província de Hubei, epicentro da epidemia iniciada em dezembro.