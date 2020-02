Soldado tailandês mata ao menos 17 pessoas e publica vídeo nas redes

Atirador tailandês se refugiou no shopping Terminal21, em Korat, depois de matar pelo menos 17 pessoas com uma metralhadora. (08/02/2020)

Um soldado tailandês matou pelo menos 17 pessoas a tiros neste sábado (8), em Korat, uma cidade ao nordeste do país. Fontes médicas e policiais indicaram que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas no ataque, cujo autor conseguiu fugir.

Identificado como o sargento Jakapanth Thomma, o agressor está sendo procurado pela polícia e se refugiou em um shopping, que foi isolado. Imagens de câmeras de segurança publicadas nas redes sociais mostram o suposto autor andando calmamente pelo centro comercial vazio, com a arma na mão e vestido com roupas militares.

"O agressor usou uma metralhadora para disparar contra vítimas inocentes. Muitas delas morreram ou ficaram feridas", disse a polícia.

O autor dos disparos roubou um veículo militar e publicou, nas redes sociais, fotos e vídeos dele vestido de uniforme e disparando na cidade de Korat. Imagens publicadas na internet mostram cenas de pânico e pessoas fugindo apavoradas sob o barulho dos disparos de uma arma automática.

A Tailândia é um dos países com maior percentual de pessoas com posse de armas do mundo, mas esse tipo de incidente, cometido por militares contra civis, é muito raro.

Com informações da AFP

