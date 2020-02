Assentamentos/Israel

Israel rompe com Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos após divulgação de empresas envolvidas com assentamentos

Assentamento israelense de Pisgat Zeev, em frente à cidade palestina de Al-Ram, na Cisjordânia. REUTERS/Ammar Awad

Texto por: Daniela Kresch

Israel cortou relações com o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos depois da divulgação de uma lista de 112 empresas e entidades envolvidas com assentamentos israelenses em territórios palestinos. No total, foram incluídas no relatório 94 empresas israelenses e 18 estrangeiras.