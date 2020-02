Justiça/Índia

Em decisão histórica, Suprema Corte da Índia decreta igualdade entre mulheres e homens nas Forças Armadas

Mulheres representam apenas 4% dos integrantes das Forças Armadas da Índia. BIJU BORO / AFP

Texto por: RFI

A Suprema Corte da Índia estabeleceu na segunda-feira (17) que as Forças Armadas do país devem respeitar a igualdade entre mulheres e homens. A decisão é histórica no país, onde as carreiras militares femininas são limitadas a determinados setores e tempo de serviço.