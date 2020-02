Afeganistão/Conflito

Cabul, Washington e talibãs chegam a acordo para reduzir violência no Afeganistão

O enviado especial de Washington para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad. REUTERS / Omar Sobhani

Texto por: RFI

O anúncio do acordo para a redução da violência no Afeganistão foi feito na manhã desta sexta-feira (21) pelo porta-voz do Conselho Nacional de de Segurança do Afeganistão. Talibãs, americanos e o governo afegão concordam em limitar as hostilidades no país durante uma semana.