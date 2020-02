Carro atropela multidão em desfile de Carnaval e deixa diversos feridos na Alemanha

Um veículo atropelou um grupo de foliões no desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, no centro da Alemanha, nesta segunda-feira (24), deixando diversos feridos, entre eles várias crianças. A polícia ainda não confirmou se o ato é um atentado terrorista.

O motorista do veículo, de 29 anos, foi detido e as festividades na região de Hesse, onde fica a cidade de 7.000 habitantes, foram canceladas, por medida de precaução. A Alemanha comemora hoje a chamada “segunda-feira das rosas”, o ponto alto das comemorações do Carnaval. Carros alegóricos desfilam nas ruas de grandes cidades, como Colônia, Düsseldorf ou Mainz.

Segundo informações divulgadas pela imprensa alemã, por volta das 14h30 no horário local, um Mercedes break cinza metálico acelerou contra a multidão. De acordo com o jornal Bild, pelo menos 30 pessoas foram atingidas, uma delas gravemente.

Testemunhas ouvidas pelos jornalistas no local contam que o suspeito visava particularmente as crianças, pisando no acelerador, e perseguiu os foliões por cerca de 30 metros. Ele ainda não foi ouvido pelos investigadores. As vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate. Carros de polícia e dos bombeiros estão no local e um helicóptero aterrissou na área.

Alemanha sob ameaça

O Estado de Hesse foi palco na quarta-feira (19) de um tiroteio que deixou nove mortos em Hanau. O atirador, que se suicidou, deixou uma carta de conteúdo racista, na qual revelou seu ódio pelos imigrantes.

Em 2016, um atentado com um caminhão deixou 12 mortos em um mercado de Natal de Berlim. Desde então, as autoridades impediram nove tentativas de ataque, duas em novembro de 2019, segundo dados do Escritório oficial da polícia criminal na Alemanha.

Além do jihadismo, o extremismo de direita também se tornou uma preocupação, principalmente depois da morte do deputado pró-imigrantes Walter Lübcke, prefeito de Cassel, e de um ataque visando a sinagoga de Halle, em 2019.

