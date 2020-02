Egito/Morte

Morre aos 91 anos o ex-presidente egípcio Hosni Mubarak

Hosni Mubarak presidiu o Egito com mão de ferro por 30 anos. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Texto por: RFI

Hosni Mubarak foi obrigado a renunciar da presidência do Egito em 2011, após uma revolta popular. O ex-presidente morreu nesta terça-feira (25), aos 91 anos, no hospital militar Galaa do Cairo.