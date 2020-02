Internet/Comércio

O lado obscuro do comércio online: 66% dos produtos comprados na Internet são inseguros

66% dos produtos comprados pela Internet são inseguros. Bruno /Germany de Pixabay

Texto por: RFI

Qual a frequência das decepções dos consumidores na Amazon, eBay, AliExpress e Wish etc? Segundo um relatório das organizações europeias de consumidores, com base no estudo de 250 produtos, fazer compras nessas grandes lojas de comércio eletrônico é bem menos seguro do que fora delas.