Coronavírus/Animais

Animais de pessoas contaminadas pelo coronavírus serão colocados em quarentena em Hong Kong

Um cachorro, da raça lulu da Pomerânia, apresentou teste positivo para o coronavírus. GREG BAKER / AFP

Texto por: RFI

Todos os animais de estimação das pessoas com coronavírus em Hong Kong ficarão em quarentena por 14 dias, disseram as autoridades nesta sexta-feira (28), depois que traços do vírus foram encontrados no cachorro de uma mulher doente.