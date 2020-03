Talibã anuncia fim da trégua parcial no Afeganistão e atentados retomam imediatamente

Os talibãs anunciaram nesta segunda-feira (2) que encerraram a trégua parcial estabelecida em 22 de fevereiro e retomaram os ataques contra as forças de segurança afegãs. A decisão foi tomada dois dias após a assinatura de um acordo histórico com os Estados Unidos. Pouco tempo depois, a polícia afegã anunciou a morte de três pessoas na explosão de uma bomba em um campo de futebol no leste do país.

Publicidade Leia mais

A comissão militar dos Talibã emitiu um documento pedindo aos combatentes que retomem as ações contra as forças afegãs. Segundo o porta-voz dos insurgentes, Zabihullah Mujahid, o período de redução da violência, que durou nove dias, "terminou e nossas operações voltarão à normalidade". Ele acrescentou ainda que "conforme o acordo (EUA-Talibã), nossos combatentes não atacarão as forças estrangeiras, mas nossas operações contra as forças do governo de Cabul continuarão".

O presidente afegão, Ashraf Ghani, havia anunciado no domingo o prolongamento da trégua parcial pelo menos até o início das discussões entre o governo e os rebeldes afegãos, agendadas para 10 de março, com o objetivo de "alcançar um cessar-fogo completo". Mas o chefe de Estado também rejeitou um dos principais pontos do acordo assinado no sábado (29) em Doha por Washington e pelos insurgentes, de cuja negociação não participou, a saber, a libertação de 5.000 prisioneiros do Talibã em troca de mil membros das forças afegãs detidos pelos insurgentes.

Essa medida era "um pré-requisito para as discussões inter-afegãs", lembrou Zabihullah Mujahid, ilustrando as dificuldades que virão para que Cabul e os insurgentes alcancem um acordo.

Segundo o acordo de Doha, um eventual cessar-fogo, por outro lado, é apenas um "elemento" das discussões que estão por vir e não uma obrigação para que elas ocorram, como Ashraf Ghani deseja. "Estamos verificando se (a trégua parcial) terminou. Mas ainda não fomos informados de nenhum grande ataque", havia reagido Fawad Aman, vice-porta-voz do ministério da Defesa.

Segundo o compromisso, assinado no Catar, os americanos e seus aliados concordavam em retirar todas as suas tropas do Afeganistão em 14 meses se os insurgentes respeitarem os termos do texto, incluindo a abertura de discussões entre os insurgentes e Cabul, visando uma paz duradoura.

Logo após o anúncio do fim da trégua, “uma moto-bomba explodiu durante uma partida de futebol no distrito de Nader Shah Kot esta tarde", informou Sayed Ahmad Babazai, chefe da polícia da província de Kohst, no leste do país. Ele acrescentou que 11 pessoas ficaram feridas no ataque, que ainda não foi reivindicado.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro