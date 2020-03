Epidemia de coronavírus derruba exportações chinesas em janeiro e fevereiro

As medidas de confinamento esvaziaram as ruas do distrito financeiro de Pequim e afetaram a atividade econômica chinesa.

As exportações da China despencaram 17,2% nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, devido à epidemia de coronavírus que afeta a atividade econômica e desorganiza a rede de abastecimento de alimentos, informou neste sábado (7) a Alfândega chinesa.

Esta é a maior redução das exportações do gigante asiático registrada desde fevereiro de 2019. Ela acontece em plena guerra comercial com os Estados Unidos, que também teria influenciado o recuo.

Já as importações chinesas diminuíram 4% no mesmo período, segundo os dados oficiais. Em consequência, o superávit comercial do país com os Estados Unidos, que está no centro da disputa comercial entre Washington e Pequim, caiu 40% no neste primeiro bimestre do ano, passando de US$ 42 bilhões no ano passado para US$ 25,4 bilhões.

Balanço atualizado da epidemia

A China informou neste sábado mais 28 mortos pela epidemia de Covid-19, elevando o total de vítimas fatais no país para 3.070. A redução no número de contaminações se confirma. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, nas últimas 24 horas foram identificados 99 novos casos confirmados de infecção, contra 143 na sexta-feira (6).

Mas as autoridades chinesas verificaram um aumento de registros fora da província de Hubei, epicentro da epidemia. A Comissão relatou 24 casos confirmados 'importados', reforçando os temores sobre uma eventual intensificação da propagação da epidemia na China por pessoas procedentes do exterior.

A epidemia se alastra pelo mundo. O coronavírus já está presente em 92 países e o número global de infectados na noite desta sexta-feira era de 100.871. Na Califórnia, 21 casos foram confirmados a bordo de um navio de cruzeiro. A França, um dos países mais afetados na Europa, 10 pessoas já morreram, são mais de 600 contaminados e o governo decidiu fechar as escolas de duas regiões durante duas semanas para tentar conter a propagação da doença.

Em todo o mundo, ao menos 3.459 pessoas morreram vítimas do covid-19.

