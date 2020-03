Brasil e EUA assinam acordo que facilita cooperação militar

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o almirante Craig Faller, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, assinaram um acordo de defesa bilateral em Miami neste domingo (8), que busca "melhorar ou fornecer novas capacidades militares".

Sem dar declarações à imprensa, Bolsonaro e Faller assinaram o pacto na sede do Comando Sul, que dirige as operações militares dos Estados Unidos no Caribe, América Central e do Sul.

O Acordo sobre Projetos de Pesquisa, Teste e Avaliação abre caminho para os Estados Unidos e o Brasil "desenvolverem projetos conjuntos futuros, alinhados com o interesse mútuo das partes, incluindo a possibilidade de melhorar ou fornecer novas capacidades militares", de acordo com comunicado do porta-voz da defesa brasileira.

A assinatura ocorre um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu Bolsonaro em sua residência e no clube de golfe Mar-a-Lago em Palm Beach, a 113 km ao norte de Miami.

Após a reunião no sábado (7) à noite, os dois líderes discutiram a crise venezuelana e reiteraram seu apoio ao líder da oposição, Juan Guaidó, que eles reconhecem como o presidente interino da Venezuela.

Ambos consideram ilegítimo o atual presidente, Nicolás Maduro, que na sexta-feira (6) disse em Caracas que o encontro entre Trump e Bolsonaro fazia parte de um plano dos EUA de desencadear um conflito na Venezuela e justificar uma intervenção militar.

Reduzir "processos burocráticos"

O acordo de defesa permite "reduzir processos burocráticos no comércio de produtos militares" nos dois países.

Também abre o mercado dos Estados Unidos para o Brasil e facilita a entrada de produtos brasileiros em outros 28 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), uma aliança multilateral de defesa.

O Brasil não é membro, mas foi designado pelos Estados Unidos como "aliado preferencial extra-OTAN".

Em março do ano passado, os dois presidentes assinaram um acordo de salvaguardas tecnológicas que permite o uso da base de Alcântara (no norte do Brasil) para o lançamento de foguetes norte-americanos.

