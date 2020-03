Com dois presidentes autodeclarados, Afeganistão mergulha na instabilidade

No Afeganistão, o presidente em fim de mandato, Ashraf Ghani, considerado vencedor por uma comissão eleitoral independente, após a eleição presidencial, e seu principal oponente, Abdullah Abdullah, se declararam presidentes do país nesta segunda-feira (9). As duas cerimônias de posse, realizadas separadamente, foram interrompidas por foguetes, um sinal da instabilidade contínua na região.

Sonia Ghezali, correspondente da RFI no Afeganistão

A cerimônia de posse Ashraf Ghani ocorreu no Palácio Presidencial em Cabul, Afeganistão, nesta segunda-feira (9). O atual chefe de Estado, declarado vencedor nas eleições presidenciais, ainda estava na galeria, durante seu pronunciamento oficial, quando soaram as explosões. Foguetes acabavam de ser lançados em direção ao palácio. Um deles caiu sobre o complexo, sem ferir ninguém.

Ashraf Ghani não hesitou e, afastando as laterais da jaqueta, declarou: "Não tenho colete à prova de balas, apenas minha camisa. Eu ficarei mesmo se tiver que me sacrificar”. Seus apoaidores responderam com uma salva de palmas. O presidente reeleito, de acordo com a Comissão Eleitoral Independente (CENI), anunciou a formação de uma equipe de trabalho.

A paz cada vez mais distante

A alguns metros de distância, em outro palácio, Abdullah Abdullah, seu principal adversário, organizava sua própria cerimônia de posse. O cenário lembra os piores momentos das eleições de 2014 no Afeganistão, quando os mesmos dois protagonistas também alegavam terem vencido o pleito. A crise constitucional durou três meses e só foi resolvida pela mediação dos Estados Unidos.

Mais do que nunca, a crise política mina a posição das autoridades afegãs, que devem negociar em breve a paz com o Talibã, conforme previsto no acordo de Doha, assinado em 29 de fevereiro. A divisão dentro do Executivo só pode fortalecer as posições dos rebeldes. "Nada é mais importante para esses escravos do que seus interesses pessoais", disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid.

As últimas conversas destinadas a encontrar um acordo duraram até a madrugada de 8 para 9 de março, mas não tiveram êxito. As negociações interafegãs devem ser adiadas. Ashraf Ghani se recusa a honrar um dos principais pontos deste texto, não ratificado por seu governo: a libertação de até 5 mil prisioneiros do Talibã, em troca de mais de mil membros das forças afegãs.

Enquanto isso, os combates recomeçam no campo, desde que os insurgentes encerraram uma trégua parcial de nove dias em 2 de março e retomaram sua ofensiva contra as forças de segurança afegãs, matando dezenas em uma semana. A capital não foi poupada, com um ataque reivindicado pelo grupo do Estado Islâmico (IS) que deixou 32 mortos e dezenas de feridos nesta sexta-feira (6).

